  • الثلاثاء ١٤ ربیع الاول ١٤٤١
  • الثلاثاء , نوفمبر 12, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 268009 تاريخ النشر: تشرين الثاني 12, 2019 الوقت: 11:52 الاقسام: محليات  
إيران باتت القوة الصاروخية الأولى في المنطقة بجهود "الشهيد طهراني مقدم"
رئيس أركان القوات المسلحة:

إيران باتت القوة الصاروخية الأولى في المنطقة بجهود "الشهيد طهراني مقدم"

قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إن جهود الشهيد طهراني مقدم أثمرت عن جعل إيران أول قوة صاروخية في المنطقة.
وأضاف اللواء محمد باقري اليوم الثلاثاء، على هامش زيارته لمعرض إنجازات التعبئة : أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية و كما حازت على قوة مستدامة في مجال الحرب الخشنة (العسكرية) والدفاع، حققت أيضا إنجازات كبيرة في مجال الحرب الناعمة ، أبرزها توسيع نطاق تفكَّر الثورة الإسلامية في مناهضة الظلم والممانعة أمام الظالمين في العالم وأيضا كشف الوجه الحقيقي للغطرسة وخاصة أمريكا.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة،  أن أمريكا وكما في الظاهر تحاول تقليص قواعدها العسكرية في العالم، فهي في الواقع تفقد قواعدها الفكرية بين شعوب العالم الواحدة تلو الاخرى.
اللواء المهندس حسن طهراني مقدم رئيس مؤسسة جهاد الاكتفاء الذاتي في الحرس الثوري، استشهد في 2011 اثر الانفجار الذي وقع في معسكر ملارد غرب طهران اثر عملية نقل اعتاد حربي.
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0643 sec