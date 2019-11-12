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رقم الخبر: 268004 تاريخ النشر: تشرين الثاني 12, 2019 الوقت: 09:27 الاقسام: محليات  
عراقجي: أوروبا لم تلتزم بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي

عراقجي: أوروبا لم تلتزم بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الدول الغربية لا تفي بوعودها في عدم نشر الأسلحة النووية، ولم تلتزم بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي.

وقال عراقجي في تصريح لقناة "آر تي" : "أجرينا مباحثات حول الاتفاق النووي لإزالة المخاوف بشأن برنامج إيران النووي، وإنه لا يجب أن يشك أحد في نوايا إيران بشأن سلمية برنامجها النووي".
وفيما يتعلق بالملف الأمني للمنطقة، شدد المسؤول الإيراني على أن ايران تضع أمن المنطقة من ضمن أولوياتها، وقال، "يهمنا أمر مضيق هرمز ومنطقة الخليج الفارسي ومستعدون للتعاون مع دول المنطقة في ذلك".

 
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