أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الدول الغربية لا تفي بوعودها في عدم نشر الأسلحة النووية، ولم تلتزم بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي.

وقال عراقجي في تصريح لقناة "آر تي" : "أجرينا مباحثات حول الاتفاق النووي لإزالة المخاوف بشأن برنامج إيران النووي، وإنه لا يجب أن يشك أحد في نوايا إيران بشأن سلمية برنامجها النووي".

وفيما يتعلق بالملف الأمني للمنطقة، شدد المسؤول الإيراني على أن ايران تضع أمن المنطقة من ضمن أولوياتها، وقال، "يهمنا أمر مضيق هرمز ومنطقة الخليج الفارسي ومستعدون للتعاون مع دول المنطقة في ذلك".