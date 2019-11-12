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رقم الخبر: 268003 تاريخ النشر: تشرين الثاني 12, 2019 الوقت: 09:29 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
وفد ايراني يضم ممثلي 70 شركة معرفية يزور الصين

وفد ايراني يضم ممثلي 70 شركة معرفية يزور الصين

يعتزم مساعد الرئيس الايراني للشؤون العلمية سورنا ستاري، زيارة الصين برفقه وفد يضم مندوبين عن 70 شركة معرفية.
وقال مستشار مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية "برويز كرمي" إن زيارة ستاري الى بكين تاتي تلبية لدعوة من وزير العلوم الصيني لتطوير التعاون العلمي والتكنولوجي بين شركات البلدين.
وحول المجالات التي تنشط فيها الشركات المعرفية الايرانية التي لها مندوبون في الوفد المرافق قال إن هذه المجالات تشمل تكنولوجيا المعلومات ، الخلايا الجذعية ، المعدات والمكائن الصناعية، المواد المتقدمة ، قطاع الصحة.
واوضح كرمي بانه سيتم خلال الزيارة عقد ملتقيين احدهما تجاري والاخر تكنولوجي في مدينتي "شنغهاي" و"شنزن" بهدف البحث عن مستثمرين او شركاء صينيين وتنمية مجالات الانشطة المعرفية بين البلدين.
وصرح بان من برامج زيارة الوفد الايراني، تفقد معرض التكنولوجيا الصينية المتطورة في مدينة شنزن والواحة الصناعية في مدينة سوجو.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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