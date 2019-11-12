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رقم الخبر: 268002 تاريخ النشر: تشرين الثاني 12, 2019 الوقت: 09:25 الاقسام: محليات  
قائد شرطة خوزستان: الأمن مستتب في مدينة كارون

قائد شرطة خوزستان: الأمن مستتب في مدينة كارون

أكد قائد قوى الامن الداخلي في محافظة خوزستان (جنوب غرب ايران) العميد حيدر عباس زادة بان الامن مستتب في مدينة كارون وان الاوضاع تحت السيطرة الكاملة.

وقال عباس زادة في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "ارنا" مساء الاثنين، ان احد شعراء مدينة كارون وهو حسن حيدري قد توفي يوم امس (اول امس الاحد) اثر جلطة قلبية في احدى مستشفيات مدينة اهواز وللاسف انه وبعد الاعلان عن وفاته بادرت وسائل الاعلام والمواقع المعادية للثورة بالدعاية السلبية في الاجواء الافتراضية والدعوة على الظاهر للمشاركة في مراسم تشييعه.
واضاف، انه وفي ظل الحديث مع وجهاء وشيوخ العشائر، فقد تم دفن هذا الشاعر المتوفى حسب البرنامج المحدد له قبل ظهر يوم الاثنين.
وتابع العميد عباس زادة، انه في حدود الساعة الثالثة والنصف عصرا (بالتوقيت المحلي) تجمع جمهور يقدر بما بين 800 الى 1000 شخص امام منزل والد الشاعر المتوفى للمشاركة في المراسم حيث تحركوا نحو مقبرة "كوت عبدالله" الا ان عددا من الافراد قد استغلوا الاوضاع وبادروا لرمي الحجارة على احد بنوك المدينة واشعال النيران في عدد من الاطارات مما ادى الى عرقلة حركة السير في الطريق الرئيس لمدينة كارون.
واوضح بان قوى الامن والامن الداخلي بادرت على الفور للسيطرة على الاوضاع في ظل تعاون المواطنين وهو الامر الذي ساعد في عودة الاوضاع الى طبيعتها باقل الاضرار المادية الممكنة وبلا اصابات واضاف، انه تم في هذا الاطار تحديد واعتقال عدد من الافراد المثيرين للشغب.
واكد العميد عباس زادة بان حركة السير في الطريق الرئيس لمدينة كارون هي الان تحت السيطرة الكاملة وان الامن مستتب في المنطقة.

 
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