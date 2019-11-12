  • الثلاثاء ١٤ ربیع الاول ١٤٤١
  • الثلاثاء , نوفمبر 12, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267999 تاريخ النشر: تشرين الثاني 12, 2019 الوقت: 08:28 الاقسام: محليات  
غريب آبادي: لا ينبغي تضخيم تقرير الوكالة الذرية لأغراض سياسية

غريب آبادي: لا ينبغي تضخيم تقرير الوكالة الذرية لأغراض سياسية

أكد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، ان موضوع الضمانات لا ينبغي تضخيمه لاغراض سياسية.

وفي تصريح صحفي ادلى به مساء الاثنين ردا على التقييمات المتسرعة والساذجة عن التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالتحقق من الصدقية لتنفيذ الاتفاق النووي من قبل ایران، قال غريب آبادي، ان التقرير يشير الى ان الوكالة قادرة على التفتيش الكامل في ايران ، ورغم خفض ايران لالتزاماتها في اطار الاتفاق النووي بهدف اقرار التوازن النسبي بين الحقوق والواجبات للطرفين فمازالت قادرة على التحقق من الصدقية سواء لتنفيذ الالتزامات او وقف تنفيذ بعض الالتزامات.
وفي الرد على تصريحات المدير العام الموقت للوكالة كورنل فيروتا حول مكان ما في ايران قال، انه ومنذ البداية وحينما اطلعت الوكالة ايران بان لها تساؤلات حول مكان ما ، فقد وافقت ايران على الدخول في تعط ايجابي مع الوكالة لاضفاء الشفافية على الموضوع والبت في التساؤلات المطروحة، وان ايران بابدائها اقصى مستود من التعاون والشفافية قد وفرت الامكانية للوكالة لاحقا للوصول الى المكان.
واضاف، انه مثلما تم التاكيد من قبل مسؤولي الوكالة في مناسبات مختلفة فان التعاطي بين الوكالة وايران جار حول هذا الموضوع لذا فان اي محاولة لاصدار الحكم المسبق وتقديم تقييم مبكر وساذج سيكون حصرا في سياق مصادرة الموضوع لتحقيق اغراض سياسية معینة.
وقال غريب آبادي ان وجود هكذا تساؤلات في التعاطي بين الوكالة والدول الاعضاء امر عادي وطبيعي وفي الوقت الذي يعمل فيه الطرفان على حل القضية فلا ينبغي تضخيمها واستغلالها من اجل اغراض سياسية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/0086 sec