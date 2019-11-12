وفي كلمة له خلال ملتقى "الحكومة الاسلامية"، صباح الإثنين بالجامعة العليا للدفاع الوطني في طهران، أضاف باقري، ان الثورة الإسلامية وقفت بوجه الحكم الطاغوتي في البلاد من جانب وبوجه الإستكبار العالمي من جانب آخر، وحاولت إدارة البلاد وفقا للأحكام الإلهية تحت شعار "لا شرقية ولا غربية.. جمهورية إسلامية".

ونوه رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة بالتقدم الباهر الذي حققته ايران على الصعيد العالمي في مجال صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة والرادارات والاتصالات وما الى ذلك.

واكد اللواء باقري بان الانجازات التي تحققت في المجالات الدفاعية والإستخباراتية هي نتيجة وجود قيادة حكيمة في البلاد وقال، ان من اسباب نجاحات القوات المسلحة الايرانية هو الامتثال لأوامر ولاية الفقيه، وتعزيز روح المقاومة والصمود.

واشار الى ان قائد الثورة الاسلامية شرح في بيان الخطوة الثانية للثورة انموذج الحكومة الاسلامية الذي وصف خلاله الشباب بأنهم محرك الثورة الإسلامية في مسيرتها التقدمية.