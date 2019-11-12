  • الثلاثاء ١٤ ربیع الاول ١٤٤١
  • الثلاثاء , نوفمبر 12, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267998 تاريخ النشر: تشرين الثاني 11, 2019 الوقت: 21:40 الاقسام: محليات  
اللواء باقري: الثورة الإسلامية قدمت نهجاً جديداً للحكم إلى العالم

اللواء باقري: الثورة الإسلامية قدمت نهجاً جديداً للحكم إلى العالم

صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء "محمد باقري"، ان الثورة الإسلامية قدمت نهجا جديدا للحكم الى العالم.

وفي كلمة له خلال ملتقى "الحكومة الاسلامية"، صباح الإثنين بالجامعة العليا للدفاع الوطني في طهران، أضاف باقري، ان الثورة الإسلامية وقفت بوجه الحكم الطاغوتي في البلاد من جانب وبوجه الإستكبار العالمي من جانب آخر، وحاولت إدارة البلاد وفقا للأحكام الإلهية تحت شعار "لا شرقية ولا غربية.. جمهورية إسلامية".
ونوه رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة بالتقدم الباهر الذي حققته ايران على الصعيد العالمي في مجال صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة والرادارات والاتصالات وما الى ذلك.
واكد اللواء باقري بان الانجازات التي تحققت في المجالات الدفاعية والإستخباراتية هي نتيجة وجود قيادة حكيمة في البلاد وقال، ان من اسباب نجاحات القوات المسلحة الايرانية هو الامتثال لأوامر ولاية الفقيه، وتعزيز روح المقاومة والصمود.
واشار الى ان قائد الثورة الاسلامية شرح في بيان الخطوة الثانية للثورة انموذج الحكومة الاسلامية الذي وصف خلاله الشباب بأنهم محرك الثورة الإسلامية في مسيرتها التقدمية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0612 sec