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رقم الخبر: 267997 تاريخ النشر: تشرين الثاني 11, 2019 الوقت: 21:33 الاقسام: محليات  
جامعة كازاخية تمنح ظريف درجة "البروفيسور الفخري"

جامعة كازاخية تمنح ظريف درجة "البروفيسور الفخري"

منحت جامعة اوراسيا في جمهورية كازاخستان، وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية "محمد جواد ظريف" درجة "البروفيسور الفخري"، بوصفها اعلى درجة اكاديمية لهذه الجامعة.

ووصل ظريف يوم الاحد الى كازاخستان للمشاركة في الاجتماع السنوي الخامس لـ"نادي آستانة" وكذلك اجراء لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين في هذا البلد.
وعلى امتداد هذه الزيارة، القى وزير الخارجية مساء اليوم الاثنين كلمة امام الاساتذة والطلبة بجامعة اوراسيا في العاصمة الكازاخية "نورسلطان" (استانة سابقا)، تحت عنوان "النماذج والخطابات الحديثة في العالم المعاصر".
وعقب كلمة وزير الخارجية الايراني، قامت جامعة اوراسيا بمنح ظريف درجة "البروفيسور الفخري"، وذلك خلال مراسم اقيمت بهذه المناسبة.

 
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