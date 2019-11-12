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رقم الخبر: 267996 تاريخ النشر: تشرين الثاني 11, 2019 الوقت: 21:29 الاقسام: محليات  
ظريف يبحث ونظيره الكازاخي آخر المستجدات في العلاقات بين طهران ونورسلطان

ظريف يبحث ونظيره الكازاخي آخر المستجدات في العلاقات بين طهران ونورسلطان

ناقش وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" مع نظيره الكازاخي "مختار تيلوبردي"، خلال مأدبة عشاء عمل مساء الاثنين في نورسلطان، آخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية ومنها اللجنة المشتركة بين ايران وكازاخستان.

وتطرق الوزيران الايراني والكازاخي في مباحثاتهما الى شتى مجالات التعاون التجاري والاقتصادي بين طهران ونورسلطان، ولاسيما التعاون في اطار بحر قزوين والنقل البحري والجوي والقنصلي، فضلا عن الاجتماع القادم للدول الاعضاء في مفاوضات استانا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين ايران وكازاخستان.
وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل امس الاحد الى عاصمة كازاخستان "نور سلطان"، للمشاركة في الاجتماع السنوي الخامس لـ"نادي آستانة" وكذلك اجراء لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين في هذا البلد.
كما القى ظريف كلمة بجامعة اوراسيا في نورسلطان، وقام بزيارة متحف هذه الجامعة؛ ومن ثم اقيمت على شرفه مراسم لمنحه درجة "البروفيسور الفخري" من قبل الجامعة الكازاخية.

 
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