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رقم الخبر: 267992 تاريخ النشر: تشرين الثاني 11, 2019 الوقت: 21:08 الاقسام: محليات  
السفير الإيراني الجديد في روسيا سيتوجّه الى موسكو الشهر المقبل

السفير الإيراني الجديد في روسيا سيتوجّه الى موسكو الشهر المقبل

أعلن كاظم جلالي، أنه سيتوجه الى موسكو الشهر المقبل ليبدأ مهامه كسفير جديد لإيران في روسيا.

وفي تصريح لوكالة تسنيم للأنباء أشار جلالي إلى صب الخرسانة في الوحدة الثانية في محطة بوشهر النووية، قائلاً: من المهم جداً للجمهورية الإسلامية الايرانية متابعة برنامج الإستخدام السلمي للطاقة النووية، حيث أن الروس أكملوا الوحدة الاولى من المفاعل، ولديهم الإمكانات لبناء العديد من محطات الطاقة الأخرى في إيران.

وأضاف بالقول: "نحتاج إلى الاستفادة بشكل جيد من محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، ونظراً لتوسع الصناعات في ايران فإن الحاجة الى الطاقة الكهربائية في إزدياد مستمر، بالإضافة الى انه لدينا الفرصة لتصدير الكهرباء إلى بلدان أخرى.

وبالطبع، لدينا الحق في إستخدام الطاقة النووية السلمية في قطاع محطات توليد الطاقة، وهذا مايتم الآن بحضور مسؤولي الطاقة النووية الإيرانيين والروس.

هذا وقد أعلن جلالي عن توجهه الى موسكو خلال النصف الثاني من الشهر المقبل ليبدأ مهامه كسفير جديد لإيران في روسيا.

 

 

 
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