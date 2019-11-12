قال وزير الخارجية السلوفاكي، عشية إجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (العاصمة البلجيكية): إن الإتفاق النووي، مهم جداً ويجب الحفاظ عليه.

في مقابلة مع الصحفيين، أضاف ميروسلاف لاجكاك: أعتقد في هذا الوقت أننا بحاجة إلى التحدث عن كيفية الحفاظ على الإتفاق النووي.

ويعقد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم بمشاركة ممثلي الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن القضايا الدولية المهمة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، أفغانستان والوضع الأمني الإقليمي في الخليج الفارسي وإيران.

بدوره أكد وزير الخارجية الألماني حول بدء الخطوة الرابعة في تقليص إيران التزاماتها النووية في إطار الإتفاق النووي، إن برلين تريد الحفاظ على الإتفاق.

وأضاف هايكو ماس، الاثنين، على هامش اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: نريد الحفاظ على الإتفاق النووي... لكن إيران يجب أن تلتزم به أيضاً حسب إدعائه.

وصرح ماس دون الإشارة إلى تجاهل أوروبا لالتزاماتها بموجب هذه الإتفاقية الدولية، بإن الأوروبيين يتابعون إجراءات إيران بقلق لأن إيران لم تعلن فقط تخصيب اليورانيوم ولكنها إستأنفت التخصيب.

وأعلن أنه سيجري محادثات مع نظيريه الفرنسي والبريطاني حول إيران بعد ظهر أمس، خلال زيارته إلى باريس.

وأكد المسؤول الأوروبي أن هدفهم هو الحفاظ على الإتفاق النووي.

وكانت ايران قد اتخذت اربع خطوات في اطار خفض التزاماتها النووية إزاء تقاعس الأطراف الأخرى في تنفيذ إلتزاماتها، وتخللت هذه الخطوات مهل لفترة شهرين لكل منها لإتاحة الفرصة لهذه الأطراف للعمل بالتزاماتها الا انها لم تبادر للقيام بشيء من هذا القبيل.

يذكر ايضا ان طهران أكدت مرارا بان هذه الخطوات يمكن الرجوع عنها فورا في حال تنفيذ الأطراف الأخرى في الإتفاق النووي لإلتزاماتها في إطاره.