شددت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الاثنين، على ضرورة سلوك طريق آخر اذا لم تجر الكتل السياسية الاصلاحات، مشيرة الى ان المرجعية الدينية قلقة من عدم جدية القوى إجراء الاصلاحات.

وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحافي عقدته في النجف الاشرف عقب لقائها المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني: "قدمنا نصائح للحكومة العراقية وحان الوقت لتقدم شيئا للشعب"، مشددة على ضرورة "إحترام سيادة العراق من الكل ونحن نحترم ذلك".

وأضافت: انه "لا يجب ان يكون ساحة للتصفيات السياسية لأن هناك أخباراً تصلنا من كل الاطراف"، داعية الحكومة الى "التحقيق في مسألة من أين أتى الغاز المسيّل للدموع؟".

وبشأن لقائها بالمرجع السيستاني، أكدت بلاسخارت ان "المرجعية أبدت قلقها من عدم جدية القوى السياسية بإجراء الاصلاحات، واكدت ان المتظاهرين لا يمكن أن يعودوا الا بإجراء الاصلاحات".

وتابعت: إن كانت القوى السياسية والرئاسات غير قادرة ولا تريد إجراء الاصلاحات فلا بد من سلوك طريق آخر"، لافتة الى ان "المرجعية أكدت ضرورة عدم إستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ووقف الإعتقالات والاختطاف فورا وضرورة إجراء اصلاحات".

وبينت بلاسخارت: إن "المرجع السيستاني رحب بمقترحنا حول قانون موحد للإنتخابات".

وكانت ممثلة الأمين العامِّ للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت قد وصلت أمس الاثنين الى النجف الاشرف للقاء المرجع الديني السيستاني.