أكد قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية في ايران العميد محمد باكبور، الاثنين، أنه تم تجهيز سلاح الحرس الثوري اليوم بمعدات عسكرية حديثة.

وفي تصريحه خلال المراسم الختامية لدورة فنية تدريبية في جامعة "امير المؤمنين (ع)" في مدينة اصفهان (وسط) قال العميد باكبور: إن جامعة "امير المؤمنين (ع)" حققت تقدما جيداً خلال الاعوام الاخيرة ويتوجب ان تشارك في مهمات القوة البرية للحرس اكثر مما مضى.

واستطرد قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية بالقول: إن القوة البرية للحرس الثوري مجهزة اليوم بمعدات عسكرية متطورة.

وشدد على أهمية قدرات الوحدات المدرعة في ساحة المعركة، وأضاف: إن الوحدات ذات الخبرة يمكنها ان تقدم أفضل اداء في ساحة المعركة.

ونوه الى تضحيات القوة البرية للحرس الثوري في مختلف مناطق البلاد واضاف: إن طيران القوة البرية للحرس الثوري ينفذ جميع مهمات هذه القوة بأفضل صورة ممكنة.

من جانب آخر تفقد القائد العام للجيش الايراني اللواء "عبدالرحيم موسوي"، قاعدة بوشهر البحرية جنوب البلاد.

وفي بداية هذه الجولة، حضر اللواء موسوي في الوحدة الجو بحرية في قاعدة بوشهر البحرية، واطلع على مختلف تشكيلاتها بما فيها سرب مروحيات 212 وآر اتش، وكذلك كاسحات الالغام التابعة للقوة البحرية للجيش.

كما قام بتفقد مركز تدريب الضباط في قاعدة بوشهر البحرية، وقام بتقييم تدريب الضباط في الدورات الأساسية والعليا في هذه القاعدة في مجال الميكانيك وسطح السفن والتمويل والنقل والإعداد والكوادر والصحة والإلكترونيات.

وتفقد اللواء موسوي، مدرسة التدريب الأرضي للمظلات في قاعدة بوشهر البحرية، وقيم مراحل التدريب بالمظلات الأرضية وجمع المظلات وغيرها من أساليب التدريب.

وقام القائد العام للجيش أيضاً بزيارة مركز القيادة الاحتياطية لقاعدة بوشهر البحرية والتي تشمل مكاتب المعلومات والاتصالات العسكرية والعمليات الدفاعية.

وقام اللواء موسوي بزيارة الوحدات العائمة في القاعدة البحرية بما في ذلك السفن القاذفة للصواريخ من فئة بيكان، وهي كرز، کردونه وفلاخن، وسفينة الاسناد كناوة، وسفينة الانزال خاركو.

وتفقد القائد العام للجيش، مصانع القاعدة البحرية في بوشهر، والتي تتضمن ورشة اختبار المحركات.

ورافق القائد العام للجيش اللواء موسوي في جولته التفقدية في قاعدة بوشهر البحرية، قائد القوة البحرية للجيش الاميرال حسين خانزادي.