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رقم الخبر: 267987 تاريخ النشر: تشرين الثاني 11, 2019 الوقت: 21:10 الاقسام: محليات  
وزير الأمن: تجاوزنا عقبة الحظر الاميركي

وزير الأمن: تجاوزنا عقبة الحظر الاميركي

* أسبوع الوحدة من تراث الامام الخميني (رض) لتعزيز التكاتف بين المسلمين

أكد وزير الأمن في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان ايران تجاوزت عقبة الحظر الاميركي، من خلال التضامن، فاليوم فقد الحظر أثره.

وخلال زيارته التفقدية مبعوثا من قبل الرئيس الايراني الى محافظة يزد، دعا حجة الاسلام محمود علوي الشعب الى التضامن والتلاحم، قائلا: لولا التضامن ستنتشر التفرقة وسيؤدي الى التشتت والهزيمة، ونحن من خلال هذا النظام والتلاحم تجاوزنا عقبة الحظر الاميركي، واليوم فقد الحظر أثره.

من جانب آخر عدّ وزير الأمن اسبوع الوحدة الاسلامية بمثابة تراث للإمام الخميني (رض) بهدف تعزيز التكاتف والتعاضد بين صفوف المسلمين وبات نموذجا خالدا وقيما يحتذى به في العالم الاسلامي برمته.

وورد في رسالة وجهها علوي بمناسبة اسبوع الوحدة وذكرى المولد النبوي (ص) الشريف إن القرآن الكريم علّمنا دروساً في الوحدة والإعتصام بحبل الله والإبتعاد عن الفرقة والاستفادة من النعم السماوية في ظل التعاطف والتكاتف.

وأضاف: إن الإمام الخميني (رض)، بفضل حكمته وتدبيره بعيد الأمد ومن خلال التأسي بآيات الوحي النيرة، أطلق "أسبوع الوحدة" في ذكرى المولد النبوي الشريف (ص) بهدف تعزيز التماسك والتعاضد بين المسلمين حيث تم وضع نموذج دائم وقيّم لغرس الوحدة في جميع القضايا التي تواجه العالم الإسلامي.

وحيّا علوي ذكرى مولد الرسول الاكرم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام جعفر الصادق (علیه السلام)، وهو مابشّر بالتضامن من أجل تحقيق الأهداف الإسلامية الشامخة، وهنّأ علماء الدين الشيعة والسنة والمواطنين الأعزاء وجميع المسلمين والمطالبين بالحرية في جميع أرجاء العالم، داعيا الله بتحقيق الانتصارات المتتالية لجنود الإسلام على الكفار والملحدين.

وأعرب عن أمله بتحقيق المزيد من التقدم والرفاهية للشعب الايراني المسلم في ظل الوحدة الأمن المستدام وصنع عالم مفعم بالتعاطف والرحمة والرأفة.

 
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