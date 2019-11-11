  • الإثنين ١٣ ربیع الاول ١٤٤١
  • الإثنين , نوفمبر 11, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267984 تاريخ النشر: تشرين الثاني 11, 2019 الوقت: 18:11 الاقسام: دوليات  
القضاء الماليزي يجيز محاكمة رزاق

القضاء الماليزي يجيز محاكمة رزاق

أجاز القضاء في ماليزيا، إطلاق أول محاكمة لرئيس الوزراء السابق نجيب رزاق لدوره في فضيحة نهب أموال الصندوق السيادي "1 إم دي بي"، معتبرا أن أدلة الادعاء كافية لمحاكمته.

وأعلن القاضي محمد نزلان محمد غزالي أمام المحكمة العليا في كوالالمبور أن رزاق يواجه سبع تهم تدينه باختلاس 42 مليون رينغيت (10 ملايين دولار) من أحد فروع الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي" (1 ميغا ديفلوبمنت برهاد).

وقال إن "المتهم كان يتمتع بنفوذ هائل ومهيمنا" على شركة "إس آر سي إنترناشونال"، الوحدة التابعة لصندوق التنمية "1 إم دي بي" والمعنية بعملية الاختلاس، مشيرا إلى أن النيابة العامة خلصت إلى وجوب أن يواجه رزاق كل التهم المنسوبة إليه.

وأوضح أن فرع الصندوق "كان منذ البداية خاضعا لسلطة المتهم، الذي كان له سيطرة كبيرة على الصندوق".

ويواجه رزاق أربع تهم فساد تصل عقوبة كل منها إلى السجن عشرين عاما، وثلاث تهم بتبييض الأموال يعاقب القانون عليها بالسجن 15 عاما غير أن محامي الدفاع اعتبروا أن أدلة الادعاء "لا تتضمن أي إثبات يدين" موكلهم.

وتتناول المحاكمة جزءا ضئيلا فقط من المبالغ الطائلة التي تم اختلاسها، إذ تشير عدد من التحقيقات إلى تحويل أكثر من 500 مليون دولار إلى حسابات نجيب رزاق، الذي ينفي كل التهم الموجهة إليه.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0700 sec