أعلن وزير الطرق والتنمية الحضرية، محمد اسلامي، ان خمسة عشر ألف كيلومتر قيد الدراسة والإنشاء في البلاد حالياً.

وأوضح الوزير اسلامي، الاثنين، في المؤتمر الدولي السابع لمحطات القطار المستقبلية الذي أقامه الاتحاد الدولي لسكك الحديد (UIC) في طهران، ان امتداد سكك الحديد في ايران يبلغ فعلياً 14 ألف كيلومتر. وأضاف: ان ايران عززت البنى التحتية السككية بواقع 3 أضعاف في السنوات الأخيرة، وذلك في إطار أهداف وأولويات البلاد.

من جانبه، أعلن مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية المدير التنفيذي لشركة سكك الحديد الايرانية عن قرب مشاركة ايران بطريق الحرير لربط الصين وكازاخستان وتركمانستان بتركيا، وبالتالي أوروبا عبر الأراضي الايرانية.

وأوضح سعيد رسولي، على هامش المؤتمر، ان ايران أبرمت بروتوكولاً في أنقرة قبل فترة، يتعلق بطريق الحرير (الممر الجنوبي). وقال: ان هذا الممر يبدأ من الصين وكازاخستان وتركمانستان مروراً بايران عبر منطقة سرخس (شمال شرق)، ومن ثم يتصل بتركيا وبالتالي أوروبا؛ وعليه وفي حال الغاء ايران من مشروع ممر الشمال، ستكون حاضرة بطريق الحرير.

من جهته، قال مدير قسم السفر في الاتحاد الدولي لسكك الحديد: ان ايران هي الأكثر تطوراً في منطقة غرب آسيا في مجال أنظمة النقل بواسطة السكك الحديد، وإن حكومتها بذلت الكثير لإرتقاء أنظمة النقل السككي فيها.

وأضاف مارك غيغون، يوم أمس، خلال أعمال المؤتمر: هذه المرة الأولى الذي ينعقد المؤتمر في الشرق الأوسط وفي ايران وذلك بعد إنعقاده في أدواره الستة الماضية في ايطاليا وفرنسا وبلجيكا وروسيا والمغرب واسبانيا وبمشاركة 400 شركة من 20 دولة أجنبية، وبهذا فان ايران تبعث برسائل سلام الى جميع دول العالم .

وبيّن غيغون ان الاتحاد الدولي للسكك الحديد يلعب دوراً مهماً في تنمية علاقات حسن الجوار والسلام بين الدول بواسطة الاتصال السككي؛ منوهاً الى تأسيس الاتحاد في العام 1932 بهدف تنمية الدول وتطويرها، وقال: ان الحكومة الايرانية بذلت الكثير لتنمية وتطوير خطوط السكك الحديد في جميع أنحائها وربطها بدول الجوار ومن ثم بالعالم؛ مبيناً ان السكك الحديد الايرانية هي الأكثر تطوراً في منطقة غرب آسيا.

وأعرب مدير قسم السفر في الاتحاد الدولي لسكك الحديد عن أمله تحقق شعار هذه الدورة من المؤتمر وهو "إنشاء المحطات المواكبة للتطور التقني والتكنولوجي".