أعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، الأحد، ان الحكومة تولي إهتماماً خاصاً بتنمية شبكة السكك الحديد في البلاد.

ولدى مشاركته في إجتماع المجلس الإداري بمحافظة يزد، أشار محمد باقر نوبخت الى أن تنمية السكك الحديد هي من السياسات الرئيسية للحكومة؛ مصرحاً ان تم وضع عدد من المشاريع للسكك الحديد بعين الاعتبار لمحافظ يزد والمحافظات الأخرى.

في سياق آخر، تم تدشين مصنع لإنتاج السيراميك والقاشاني في مدينة مهريز بمحافظة يزد (وسط ايران)، بحضور وزير الصناعة والتعدين والتجارة رضا رحماني.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع المذكور نحو 4 ملايين مترمربع من القاشاني والسيراميك، وأقيم على مساحة تبلغ نحو 140 هكتاراً، وباستثمار يكافئ 700 مليار ريال. ويوفر المصنع المذكور 600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويضم أكبر جهاز للضغط يستخدم في إنتاج القاشاني والسيراميك في محافظة يزد.

وقال وزير الصناعة والتعدين والتجارة رضا رحماني: ان 900 مشروع صناعي يتم إنجازها بنسبة تفوق 50 بالمئة في محافظة يزد بحجم استثماري يفوق 50 تريليون ريال. وأضاف: ان أكثر من 50 بالمئة من القاشاني والسيراميك في البلاد يتم إنتاجها في محافظة يزد والتي تتبوأ المرتبة الأولى بهذا القطاع الصناعي في ايران.