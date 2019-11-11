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رقم الخبر: 267981 تاريخ النشر: تشرين الثاني 11, 2019 الوقت: 17:53 الاقسام: اقتصاد  
وزير الطاقة: سنضيف أكثر من 3 آلاف ميغاواط حتى نهاية العام

وزير الطاقة: سنضيف أكثر من 3 آلاف ميغاواط حتى نهاية العام

أعلن وزير الطاقة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، الأحد، ان وضع توليد الطاقة الكهربائية في البلاد في ظروف جيدة، وستضاف الى الطاقة التوليدية أكثر من 3 آلاف ميغاواط حتى نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 آذار/ مارس 2020).

وفي حديثه للصحفيين في مدينة أبركوه (بمحافظة يزد)، قال رضا أردكانيان: مثلما أعلن رئيس الجمهورية في بداية الخريف، فان وزارة الطاقة وحتى نهاية العام تقوم كل أسبوع بتدشين عدد من مشاريع المياه والكهرباء في وحدة من محافظات البلاد.

وأوضح ان هذه المشاريع تشمل 227 مشروعاً من قبيل إنشاء سدود ومحطات توليد الكهرباء وشبكات الري والبزل ومصافي المياه ومصافي الصرف الصحي وخطوط نقل الطاقة ومحطات الطاقة الشمسية والهوائية، حيث بلغ حجم الاستثمار فيها 33 تريليون تومان، وبالمتوسط يمكن القول انه سيتم افتتاح مشاريع بكلفة تريليون تومان في البلاد.

وأضاف أردكانيان: ان وضع توليد الكهرباء في البلاد في ظروف جيدة، وحتى نهاية العام ستضاف أكثر من 3 آلاف ميغاواط الى الطاقة التوليدية، كما لدينا إمكانية جيدة لتبادل الطاقة الكهربائية مع دول الجوار.

 

 
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