وقال شهيدي، الاثنين، في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش تفقده لمجمع انتاج الصلب في آران وبيدكل (وسط البلاد): إن الاحتياطي المؤكد لقطاع التعدين في ايران يبلغ نحو 33 مليار طن حيث استخرج منه ما يقارب 450 مليون طن في العام الماضي (الايراني ينتهي في 20 آذار/ مارس). وأضاف: إن إستخراج المنتجات التعدينية شهد ارتفاعاً بنسبة 10 بالمئة في العام الماضي. وتابع: إنه وفقاً للخطط الجديدة، يتم الحد من بيع المواد الخام في هذا القطاع حيث وضعت ضريبة بنسبة 25 بالمئة على تصديرها.

ولفت شهيدي الى توقعات بتصدير ما قيمته 2ر9 مليار دولار في قطاع التعدين بالبلاد خلال العام الجاري والتي تصدر الى أكثر من 121 بلداً.