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رقم الخبر: 267979 تاريخ النشر: تشرين الثاني 11, 2019 الوقت: 17:48 الاقسام: اقتصاد  
إیران وأرمینیا تبحثان توطيد العلاقات الإقتصادية الثنائية

إیران وأرمینیا تبحثان توطيد العلاقات الإقتصادية الثنائية

تباحث أرباب الصناعات في الغرفة التجارية بمحافظة مازندران (شمال ايران) مع محافظ لوري بأرمينيا توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين.

وقدم الناشطون الاقتصاديون في مازندران، خلال الاجتماع، لمحافظ لوري بارمينيا في مدينة ساري (مركز محافظة مازندران) إيضاحات عن الطاقات الإنتاجية، وأكدوا في ذات الوقت على ضرورة توطيد العلاقات التجارية بين الجانبين.

ودعا التجار المازندرانيون محافظ لوري بارمينيا إلى إنشاء مركز تجاري مشترك بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وتباحث المصدرون في المحافظة سبل ايجاد حلول للمشاكل العالقة في شؤون نقل العملة الأجنبية وإزالة العقبات في مجال تنمية التبادل التجاري بين البلدين.

 

 
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