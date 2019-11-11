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رقم الخبر: 267978 تاريخ النشر: تشرين الثاني 11, 2019 الوقت: 17:46 الاقسام: اقتصاد  
نمو قيمة الإستثمار الأجنبي في الصناعة الإيرانية بنسبة 32%
في النصف الأول من العام الجاري

نمو قيمة الإستثمار الأجنبي في الصناعة الإيرانية بنسبة 32%

أعلنت وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الايرانية عن أرقام تظهر الموافقة على 762 مليوناً و600 ألف دولار من الاستثمارات الأجنبية في المشاريع الصناعية والتعدينية والتجارية في النصف الأول من هذا العام وزيادة بنسبة 9ر31 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويرتبط حجم الاستثمار الأجنبي بخمسين مشروعاً والذي شهد زيادة بنسبة 3ر56 بالمائة في عدد المشاريع مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. ففي النصف الأول من العام الماضي، تمت الموافقة على 32 مشروعاً في المجالات الصناعية والتعدين والتجارة بقيمة 578 مليون دولار من قبل مجلس الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتشير الإحصاءات إلى أنه تمت الموافقة على 618 مليون و700 ألف دولار في الاستثمارات الأجنبية بالمشاريع الصناعية والتعدين والتجارية من بداية هذا العام حتى نهاية أغسطس وزيادة سبعة في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

 
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