  • الإثنين ١٣ ربیع الاول ١٤٤١
  • الإثنين , نوفمبر 11, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267977 تاريخ النشر: تشرين الثاني 11, 2019 الوقت: 17:47 الاقسام: رياضة  
منتخب العراق يخوض مرانه الأول بالبتراء استعدادًا لمواجهة المنتخب الايراني بكرة القدم
ومنتخب ايران يصل عمان يوم الثلاثاء

منتخب العراق يخوض مرانه الأول بالبتراء استعدادًا لمواجهة المنتخب الايراني بكرة القدم

خاض منتخب العراق، مرانه الأول في ملعب البتراء بالمدينة الرياضية تحضيرًا لمواجهة إيران، الخميس المقبل، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023، والتي تم نقلها من البصرة إلى عمان.

وأكد المنسق العام للاتحاد العراقي في الأردن سعد الزهيري، أنَّ الجماهير العراقية في عمان، استقبلت المنتخب بحفاوة وحضرت بشكل كثيف للتدريبات.

وقال الزهيري  إن الأمور الإدارية للمنتخبين تم إكمالها وتأشيرات المنتخب الإيراني انتهت وحتى الحجوزات الفندية ومواعيد التدريب تم الانتهاء منها، وسيصل منتخب إيران إلى عمان يوم الثلاثاء المقبل، وسيقيم في فندق الحياة.

وأشار إلى أنَّ الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني، وجه بتسهيل كل الأمور لاستضافة مباراتي العراق في التصفيات أمام إيران، وأمام البحرين.

وأوضح أن ملعب عمان الدولي جاهز تمامًا لاستقبال المباراة يوم الخميس المقبل.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: كوووووووووورة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/0679 sec