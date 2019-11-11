خاض منتخب العراق، مرانه الأول في ملعب البتراء بالمدينة الرياضية تحضيرًا لمواجهة إيران، الخميس المقبل، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023، والتي تم نقلها من البصرة إلى عمان.

وأكد المنسق العام للاتحاد العراقي في الأردن سعد الزهيري، أنَّ الجماهير العراقية في عمان، استقبلت المنتخب بحفاوة وحضرت بشكل كثيف للتدريبات.



وقال الزهيري إن الأمور الإدارية للمنتخبين تم إكمالها وتأشيرات المنتخب الإيراني انتهت وحتى الحجوزات الفندية ومواعيد التدريب تم الانتهاء منها، وسيصل منتخب إيران إلى عمان يوم الثلاثاء المقبل، وسيقيم في فندق الحياة.



وأشار إلى أنَّ الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني، وجه بتسهيل كل الأمور لاستضافة مباراتي العراق في التصفيات أمام إيران، وأمام البحرين.



وأوضح أن ملعب عمان الدولي جاهز تمامًا لاستقبال المباراة يوم الخميس المقبل.