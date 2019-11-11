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رقم الخبر: 267976 تاريخ النشر: تشرين الثاني 11, 2019 الوقت: 17:43 الاقسام: رياضة  
كابيلو: رونالدو كان أسطورة .. ولم يعد يستطيع المراوغة

كابيلو: رونالدو كان أسطورة .. ولم يعد يستطيع المراوغة

قام المدرب الإيطالي السابق فابيو كابيلو بشن هجومٍ شرس على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عقب مباراة ميلان التي أقيمت مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي.

وحسم يوفنتوس الفوز على ميلان بهدفٍ نظيف في تورينو على ملعب “أليانز ستاديوم” وشهد الشوط الثاني خروج كريستيانو رونالدو الذي يعاني من انخفاض في اللياقة البدنية بسبب إصابة تعرض لها مؤخراً، ودخل الأرجنتيني باولو ديبالا صاحب هدف الفوز في مكانه.
وقال كابيلو عن غضب رونالدو عندما خرج من مباراة يوفنتوس وميلان إلى الممر المؤدي إلى خارج “أليانز ستاديوم” في حديث لشبكة سكاي سبورت إيطاليا “على رونالدو أن يكون بطلاً حتى عندما يخرج من الملعب، في الحقيقة كريستيانو لم يتمكن من مراوغة الخصم منذ ثلاث سنوات، في داخله بطل خارق لكن يوجد باولو ديبالا ودوجلاس كوستا أيضاً، هما في حالة رائعة وقادران على صنع الفارق”.

 
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مصدر الخبر: رويترز
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