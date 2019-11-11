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رقم الخبر: 267975 تاريخ النشر: تشرين الثاني 11, 2019 الوقت: 17:44 الاقسام: رياضة  
ميسي مستمر مع برشلونة لخمسة مواسم مقبلة

ميسي مستمر مع برشلونة لخمسة مواسم مقبلة

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني بأن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي سيستمر مع البلاوجرانا حتى يحين موعد اعتزاله، مشيراً إلى أنه لا يشك ولو للحظة واحدة في هذا الأمر.

وسينتهي عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ابن 32 عاماً مع فريقه برشلونة صيف عام 2021، وتحاول إدارة البلاوجرانا تجديد عقد اللاعب في أسرع وقت.

ولكن حديث ميسي في تصريحاته السابقة، وأيضاً حديث بارتوميو يؤكد بأن الأمور تسير إلى تجديد عقد النجم الأرجنتيني بشكل رسمي قريباً.

بارتوميو يؤكد استمرار ميسي مع برشلونة حتى يحين موعد اعتزاله

وتحدث بارتوميو حسب شبكة “سكاي سبورتس” قائلاً “تجديد عقد ميسي؟ بالتأكيد هذه هي رغبة جميع الأطراف هنا، إذا كان ميسي يطمح ويسعى لتمديد عقده مع برشلونة لأجل غير مسمى”.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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