أعلن الأمين العام للدورة الـ49 من مهرجان «رشد» للأفلام العلمية والتعليمية، أن المهرجان يعرض أفلامه في 12 بلدا.

وفي مؤتمر صحفي عقد بمدرسة «دارالفنون» في العاصمة طهران أكد وحيد كلستان أن إحدى ميزات هذه الدورة من المهرجان هو عرض الأفلام وبشكل متزامن داخل إيران و12 بلدا آخر في آسيا وأوروبا وإفريقيا، حيث سيعرض المهرجان أفلامه وفي عروض خاصة على الطلاب الإيرانيين المقيمين في هذه البلدان.

كما أشار إن هذه الدورة من المهرجان قد خصصت 60 صالة ثابته و140 صالة متنقلة في مدينة طهران، و60 صالة ثابتة و60 صالة متنقلة في سائر مدن محافظة طهران، كما تتعاون 1400 صالة في شتى المحافظات الإيرانية في عرض الأفلام المشاركة في هذه الدورة.

ومن بين 2600 فيلم تم إرسالها إلى أمانة المهرجان يتنافس 85 فيلما إيرانياً و57 فيلماً أجنبيا شاركت من 25 بلداً في هذه الدورة من المهرجان.

وتتنافس الأفلام المشاركة في أقسام الأنيميشن، والوثائقيات العلمية والتعليمية، والوثائقيات، والروائية القصيرة، والروائية الطويلة، والقسم الجانبي (مختارات مهرجان الأفلام التعليمية الألماني)، إلى جانب الأعمال التي أخرجها المعلمون وطلبة المدارس.

وتنطلق الدورة الـ49 لمهرجان «رشد» السينمائي للأفلام العليمة والتعليمية يوم الجمعة القادم وتستمر حتى 22 نوفمبر في طهران، ومن ثم 23 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر في كافة المحافظات الإيرانية.