بحسب المكتب الاعلامي لمهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة، عقد المؤتمر الصحفي لمهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة بنخسته الـ36، بحضور السيد «صادق موسوي» (مدير المهرجان)، و «آرش عباسي» (مدير الاتصالات والإعلام ومستشار مدير المهرجان) وعدد كبير من وسائل الاعلام بقاعة مؤسسة السينما الإيرانية في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في العاصمة طهران.

استهل مدير المهرجان المتخصص للأفلام القصيرة بدورته الـ36 المؤتمر الصحفي المخصص له، قائلا: بادئ ذي بدء، أتوجه بجزيل الشكر لجميع وسائل الإعلام على العمل الشاق الذي بذلوه من أجل دعم مهرجان الأفلام القصيرة.

وتابع موسوي: ستنعقد نسخة مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة السادسة والثلاثين، بهدف تحديد وتقديم أفضل الأفلام القصيرة على الصعيدين الوطني والدولي وكذلك لخلق منافسة مثمرة بين صانعي الأفلام، وسيُعرض خلال فعاليات هذا الحدث السينمائي البارز 140 فيلما لمخرجين من 25 بلدا من مختلف أنحاء العالم، من ضمن: اسبانيا، فرنسا، المانيا، امريكا، روسيا، التشيك، سويسرا، هولندا، الصين، كندا، ايطاليا، فنلندا، بولندا، بلغاريا، البرتغال، الهند، بلجيكا، نيبال، سلوفينيا، سنغافورة، اليابان، بيرو، ليتوانيا، تركيا، لوكسمبورغ، كوراتيا، صربيا، مالطا.

كما سيشارك بحسب مدير المهرجان حكام من عدّة دول، من ضمن -نيوزيلندا، الهند، البرتغال، بلجيكا وايران- لاختيار نخبة الافلام القصيرة في القسمين التنافسيين المحلي والدولي في أقسام (الأفلام القصيرة الروائية – الوثائقية – التجريبية – افلام الانيميشن)، كما تم تشكيل ورشات عمل وجلسات تخصصية لتعليم السينما من أيام 9 حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني في مجمع «ملت» السينمائي بطهران.

مهرجان طهران للأفلام القصيرة أهم مهرجانات غرب آسيا

كما عرّج مدير المهرجان على أهمية مهرجان طهران للأفلام القصيرة، قائلا: هذا المهرجان هو بلا شك أهم مهرجان في غرب آسيا وفي الواقع يعدّ تراث وطني لنا. أولاً، عمر المهرجان ستة وثلاثون عاما، في حين أن 80٪ من مهرجانات العالم تقل أعمارها عن 10 سنوات.

عرض 50 فيلما في القسم الدولي للمهرجان لمخرجين من 25 بلد

مدير المهرجان تطرق الى عدد الافلام المشاركة بنسخة هذا العام، وقال: بسبب الظروف الاقتصادية في البلاد هذا العام، كان لدينا تخفيض في الميزانية بنسبة 50 ٪. يبلغ رصيدنا حاليا ملياري تومان من مؤسسة السينما، ولكن بهمّة بلدية طهران تم توفير بعض هذه التكاليف. رغم هذه الظروف، سيكون لدينا ضيوف من مختلف البلدان مثل نيوزيلندا وفرنسا والبرتغال والهند وتركيا وألمانيا و... وستعقد الندوات وورش العمل مجانا من قبل الضيوف الأجانب. في قسم المسابقات، قدمت 110 دول أعمالها، والتي بدأت بمراجعتها في مارس من العام الماضي، وسيُعرض منها في نهاية المطاف 50 فيلما من 25 دولة.