أفاد مسؤول قسم مقتنيات الطوابع والعملات الورقية والمعدنية في المكتبات والمتاحف ومركز التوثيق في العتبة الرضوية المقدسة: يوجد في الوقت الحالي أكثر من 980 ألف قطعة في قسم الطوابع والعملات المعدنية والورقية التابعة للعتبة الرضوية المقدسة.

هذا وأعلن محمد حسين يزدي نجاد؛ مسؤول مقتنيات الطوابع والعملات المعدنية والورقية في العتبة الرضوية المقدسة أنه يوجد أكثر من 980 ألف قطعة في قسم الطوابع والعملات المعدنية والورقية التابعة للعتبة الرضوية المقدسة.

وأشار محمد حسين يزدي نجاد إلى إحصائية في هذا الخصوص وقال: منذ بداية عام 2018 حتى الآن أُهديَ إلى المتحف أكثر من 700 قطعة نقدية تضم 33 قطعة ذهبية، 312 عملة فضية، 111 عملة معدنية من النيكل، 141 قطعة معدنية نحاسية، 7 قطع معدنية برونزية و87 قطعة معدنية مفرّغة، ويوجد في الوقت الحاضر إضافة إلى 222 قطعة نقدية فضية تم شراؤها هناك ما يزيد على 65 ألف عملة معدنية يتم اقتناؤها في هذا المتحف.

وأوضح أنّ نوع القطع المعدنية في هذه المجموعة هي من الذهب، الفضة، النحاس، النكل، البرونز، وهي تعود لمراحل تاريخية مختلفة مثل الساسانيين، العيلاميين، العهد الإسلامي، التيموريين، المغول، الصفوية، القاجارية ، الزندية.

وأشار يزدي نجاد إلى إضافة أكثر من 500 عملة ورقية منذ بداية العام، وقال: من هذا العدد تم شراء مائة ورقة و400 عملة ورقية إيرانية وأجنبية أُهديت إلى هذه المتحف من قبل جامعي الطوابع والعملات ومحبّي الامام الرضا(عليه السلام)، ومع هذا العدد يوجد في الوقت الحالي أكثر من 24 ألف عملة ورقية في ذلك المتحف.

وأشار مسؤول مقتنيات الطوابع والعملات المعدنية والورقية في العتبة الرضوية المقدسة إلى المواد البريدية بقوله: في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي تم إهداء حوالي 600 طابع بريدي ومائة مجلد ظرف رسالة عليها طوابع وبدون طوابع تعود للعصر القاجاري والبهلوي الأول، ويصل عدد الطوابع والمواد البريدية في الوقت الحالي حوالي 890 ألف قطعة.