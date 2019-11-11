أكد الاخصائي في زراعة نخاع العظام الدكتور «اردشير قوام زاده» ان الاخصائيين الايرانيين قاموا بزراعة نخاع العظام لاكثر من الف مريض خلال عام واحد وباتت إيران قطب العلاج بهذه الطريقة ومن افضل الدول عالميا في هذا المجال .

واضاف الدكتور قوام زاده خلال مراسم اقيمت في طهران لتكريمه على خدماته التي قدمها في مجال الطب والعلاج: يوجد في ايران حاليا 19 مركزا لزراعة نخاع العظام حيث قامت هذه المراكز بزراعة النخاع لاكثر من 500 طفل ليصل عدد الذين تلقوا العلاج بهذه الطريقة الى 6300 حالة .

نخاع العظم هو نسيج حيوي شبه صلب يوجد داخل الأجزاء الإسفنجيَّة من العظام الطويلة وهو الموقع الرئيسي لإنتاج خلايا الدم الجديدة «تكوين الدم». يتكون نخاع العظم من الخلايا الجذعية المنتجة للدم ونسيج شحمي وأنسجة داعمة أخرى، ويوجد عند البالغين بشكل أساسي في عظام الأضلاع والفقرات .

يمكن إجراء عمليات جراحية لزرع نخاع العظم لعلاج بعض الأمراض الخطيرة مثل بعض أنواع اللوكيميا، ويمكن أيضاً تحويل الخلايا الجذعية في نخاع العظم لخلايا عصبية وظيفية متمايزة ويمكن استخدامها في علاج العديد من الأمراض المناعية الذاتية والأورام الخبيثة .