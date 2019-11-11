بما في ذلك البوتاسيوم، مما يجعلها من أخطر الأطعمة على الكلى إذا كنت تعاني من اي مشاكل في وظائفها. يعتقد البعض أن عند طهي السبانخ تقل نسبة البوتاسيوم او المعادن الموجودة بها مما يقلل ضررها على الكلى، لكن أثبتت الدراسات أن نسبة البوتاسيوم تبقى كما هي حتى بعد طهيها، لذلك يجب تجنب السبانخ تماما لحماية الكلى من اي مضاعفات .