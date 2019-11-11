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رقم الخبر: 267965 تاريخ النشر: تشرين الثاني 11, 2019 الوقت: 15:57 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
تجنب السبانخ إذا كنت مصابا بهذا المرض

تجنب السبانخ إذا كنت مصابا بهذا المرض

دراسة تؤكد خطورة تناول السبانخ اذا كنت تعاني من أي أمراض بالكلى. وقالت الدراسة إن السبانخ تحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية والمعادن المختلفة،

 بما في ذلك البوتاسيوم، مما يجعلها من أخطر الأطعمة على الكلى إذا كنت تعاني من اي مشاكل في وظائفها. يعتقد البعض أن عند طهي السبانخ تقل نسبة البوتاسيوم او المعادن الموجودة بها مما يقلل ضررها على الكلى، لكن أثبتت الدراسات أن نسبة البوتاسيوم تبقى كما هي حتى بعد طهيها، لذلك يجب تجنب السبانخ تماما لحماية الكلى من اي مضاعفات .

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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