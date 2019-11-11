فضلاً عن فوائده الصحية العديدة لصحة الكبد والشعر والبشرة والجسم بشكل عام، خلص خبراء الصحة إلى أن الليمون يمكنه القضاء على البكتيريا والجراثيم التي تتواجد بشكل كبير على أسطح المطابخ والحمامات.

وكل ما عليكم القيام به هو قطع ليمونة حامضة إلى 4 أجزاء دون فصلها كلياً عن بعضها، مع نثر بعض الملح عليها ووضعها في المطبخ أو الحمام أو في المكان المراد تنقيته من البكتيريا والجراثيم.

فهذا الحل السحري سيساعدكم في القضاء على الروائح الكريهة، والبكتيريا والجراثيم، كما يساعد في القضاء على بكتيريا الـE- Coli الضارة التي تتواجد عادة في المطبخ، حسب ما جاء في تقرير نشره موقع «ديلي هيلث بوست المعني بالصحة.

كما يمكنكم استعمال الليمون الحامض لإعداد معقم قوي، وكل ما عليكم هو عصر 3 ليمونات حامضة في زجاجة صغيرة وخلطها مع بعض الصابون السائل وملح البحر، واستعمالها في تنظيف أسطح المنزل والحضانات بعد رجها جيدا للقضاء على البكتيريا والفيروسات والجراثيم.

يمنحكم هذا المعقم الطبيعي القوي نتائج رائعة بمنتجات طبيعية بديلة عن المواد الكيميائية التقليدية المستعملة في التنظيف.

وكانت دراسة أجرتها إدارة الغذاء والدواء الأميركية على المطهرات الطبيعية، قد وجدت أن حامض الستريك من عصير الليمون يقتل الجراثيم المنزلية الشائعة بشكل فعال، خاصة عندما يسمح له بالبقاء على الأسطح لمدة 30 دقيقة على الأقل، هذا فضلاً عن قدرته الفائقة في القضاء على فيروس الكوليرا.