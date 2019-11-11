على غرار الصداع النصفي، يعد التهاب المفاصل الروماتويدي أحد أكثر المشاكل شيوعاً والتي تؤثر على الملايين حول العالم.

ويعد الالتهاب الروماتويدي التهاباً حاداً في المفاصل والأنسجة، ويتسبب في الشعور بألم شديد حتى مع أي ضغط خفيف، وهذه الحالة تؤثر على نوعية حياة المريض من مختلف النواحي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالنوم أو الجلوس في وضعية واحدة.

وفي حين أنه عادة ما يتم منح أدوية قوية لتخفيف الألم، إلا أن الخبراء ينصحون بإجراء تعديلات في نمط الحياة والروتين الغذائي.

ويكشف لنا خبراء مجلة «ذا هيلث سايت»، عن مشروبات من شأنها تخفيف آلام التهاب المفاصل الروماتويدي.

حليب الكركم: إذا كنت لا تعاني من حساسية اللاكتوز، يُنصح بالتركيز على استهلاك الحليب، حيث يساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل، وذلك بفضل ما يحتويه الحليب على خصائص مضادة للالتهابات، وخاصة عند مزجه مع الكركم، الذي يُعرف بخصائصه العلاجية.

وينصح الخبراء بالحرص على شرب كوب من حليب الكركم قبل النوم.

الشاي الأخضر: بالإضافة إلى استخدامه ضمن نظام غذائي لإنقاص الوزن وغيره من الفوائد، يتميز الشاي الأخضر باحتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد على مهاجمة التهابات الجسم.

كما أشارت إحدى الدراسات إلى أن الشاي الأخضر يستهدف البروتين المسؤول عن تحفيز إصابة الجسم بالالتهابات، بما في ذلك التهاب المفاصل.

إلا أن عليك استشارة الطبيب قبل استهلاك الشاي الأخضر إذا كنت تتعاطى أدوية مضادة للتجلط، لأن فيتامين K الموجود في ذلك الشاي قد يتعارض مع العلاجات المضادة للتجلط.

العصائر الغنية بفيتامين سي: يساعد فيتامين سي في تعزيز المناعة، بالإضافة إلى تخفيف آلام التهاب المفاصل الروماتويدي، لذا يوصي الخبراء بشرب عصائر الفواكه الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والأناناس والطماطم أيضاً.

عصير الفواكه مع الخضروات: بالإضافة إلى عصير الفواكه، يشير الخبراء إلى أن عصائر المزيج من الفواكه والخضروات يشكل مسكناً طبيعياً وصحياً لتخفيف آلام التهاب المفاصل الروماتويدي.