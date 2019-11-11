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رقم الخبر: 267961
تاريخ النشر: تشرين الثاني 11, 2019
الوقت: 15:56
الاقسام: منوعات
عودة الباقورة والغمر للسيادة الأردنية
الکلمات المفتاحية
الباقورة
الاردن
كاريكتير\
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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