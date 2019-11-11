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رقم الخبر: 267956 تاريخ النشر: تشرين الثاني 11, 2019 الوقت: 15:55 الاقسام: منوعات  
آثار قرد بأرجل بشرية

آثار قرد بأرجل بشرية

كشفت متحجرات أثرية عثر عليها مؤخراً في جنوبي ألمانيا، عن بقايا مميزة لقرد كان يعيش قبل حوالي 11.6 مليون عام.

وأكد العلماء أن القرد المدعو دانوفيوس غوغنموسي، يجمع ما بين سمات البشر، المتمثلة بوجود أطراف سفلية مستقيمة، مستخدمة للمشي على القدمين، مع تلك اللصيقة بالقرود، وتجسّدها الأذرع الطويلة القادرة على التمدد لالتقاط جذوع الأشجار. ويشير ذلك إلى أن القرد دانوفيوس، كان قادراً على المشي على قدمين، واستخدام أطرافه الأربعة في الوقت عينه للتنقل ما بين الأشجار في الغابات. وهو يعتبر المثال الحي الأقدم الذي نعرفه عن قرود تمشي بشكل مستقيم.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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