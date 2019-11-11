قادت مهمة صديقين بالبحث عن خاتم زواج مفقود، إلى العثور على كنز مدفون تحت الأرض تقدر قيمته بنحو 100 ألف جنيه إسترليني.

وعثر بول رينارد (44 عاماً) وصديقه مايكل غوين (52 عاماً)، على 84 عملة نقدية تعود للقرن السادس عشر، وذلك في حقل بالقرب من باليكاسل، في أيرلندا الشمالية.

وكان مزارع قد طلب من الصديقين مساعدته في العثور على خاتم زفافه الذي ضاع في الحقل، ليعثرا بدورهما على هذا الكنز. وتم إرسال القطع النقدية إلى متحف «ألستر»، لمعاينتها من قبل الخبراء. وبالرغم من أن عملية التحقق قد تستغرق أشهراً، فإن خبراء آخرين أكدوا أن قيمة الكنز قد تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني.