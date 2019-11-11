أثارت سمكة بوجه إنسان دهشة الناس بعد اكتشافها في بحيرة صينية ونشر فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصورت سائحة السمكة المرعبة والتي تمتلك وجها يشبه وجه الإنسان، في بحيرة خارج مدينة «كونمينغ» في جنوب الصين.

ووفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، يظهر الفيديو السمكة غريبة الشكل وهي تصعد للسطح، وتبرز رأسها فوق الماء عند حافة البحيرة، لتظهر على وجهها نقطتان باللون الأسود تشبهان العينين، وشريطان عموديان يشبهان جانبي الأنف، وخط أفقي يشبه الفم.

ويمكن سماع صوت المصورة في الخلفية وهي تقول: «لقد تحولت السمكة إلى حورية البحر».

أثار الفيديو حيرة ودهشة رواد الإنترنت عندما نُشر على موقعWeibo، وهو النسخة الصينية من تويتر، وعلّق العديد من المشاهدين عليه، وأشاروا إلى أن السمكة تبدو مخيفة، وقال أحد المعلقين: «إنها تبدو مخيفة للغاية»، وعلق آخر: «من يجرؤ على أكلها؟».

وقال اخرون انها فبركة فيديوية وليست حقيقية..

يذكر أنه في عام 2016، تسببت سمكة مشابهة في ضجة كبيرة بوجهها الذي يشبه الإنسان في مدينة «ووجانغ» بمقاطعة هونان بوسط الصين.

واصطاد معلم مدرسة ابتدائية يدعى «تشيو شياو هوا» السمكة، وقال إنه لم يسبق له أن رأى مثيلاً لها خلال 20 عاما من صيد الأسماك.

كما أشار إلى أنه على الرغم من أنه كان يخطط لأكلها، إلا أنه تراجع عن قراره وقرر الاحتفاظ بها في منزله.