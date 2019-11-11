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رقم الخبر: 267949 تاريخ النشر: تشرين الثاني 11, 2019 الوقت: 15:53 الاقسام: منوعات  
جوارب تعرض للبيع بأكثر من مليون دولار

جوارب تعرض للبيع بأكثر من مليون دولار

وقام جاكسون برقصة «مشية القمر» الشهيرة، لأول مرة في 25 مارس 1983، أثناء تسجيله لبرنامج التلفزيون Motown 25: Yesterday, Today, Forever، الذي احتفل بالذكرى 25 لإنشاء شركة الإنتاج موتاون (Motown).

ووفقا لموقع GottaHaveRockandRoll.com، التابع لدار المزادات الأمريكية، الذي ينظم عملية البيع عبر الإنترنت، من المتوقع أن يصل سعر الجوارب ما بين مليون ومليوني دولار.

وأهدى ملك البوب، الجوارب إلى مدير أعماله، فرانك ديليو، تقديرا لجهوده في تنظيم حملته الموسيقية The Jacksons عام 1984.

وستعرض دار المزادات أيضا، إلى جانب الجوارب التي وصفت بأنها بحالة جيدة، رسالة خطية من مايكل جاكسون إلى ديليو، للبيع في المزاد الذي سينطلق صباح يوم 13 نوفمبر.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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