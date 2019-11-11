|رقم الخبر: 267948
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 11, 2019
|الوقت: 15:10
|الاقسام: رياضة
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منتخب ايران الاولمبي يقيم معسكرا تحضيريا في اندونيسيا
توجه منتخب ايران الاولمبي لكرة القدم الى أندونيسيا يوم الاثنين، لاقامة معسكر تحضيري في اطار استعداداته للمشاركة بدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020.
وتضم قائمة المنتخب الايراني الذي سيعسكر في اندونيسيا 22 لاعبا بجانب المدرب الوطني حميد استيلي.
وسيجري المنتخب مباراتين تحضيريتين في مدينة بالي وجاكارتا خلال هذا الاسبوع.
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