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رقم الخبر: 267948 تاريخ النشر: تشرين الثاني 11, 2019 الوقت: 15:10 الاقسام: رياضة  
منتخب ايران الاولمبي يقيم معسكرا تحضيريا في اندونيسيا

منتخب ايران الاولمبي يقيم معسكرا تحضيريا في اندونيسيا

توجه منتخب ايران الاولمبي لكرة القدم الى أندونيسيا يوم الاثنين، لاقامة معسكر تحضيري في اطار استعداداته للمشاركة بدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020.

وتضم قائمة المنتخب الايراني الذي سيعسكر في اندونيسيا 22 لاعبا بجانب المدرب الوطني حميد استيلي.

وسيجري المنتخب مباراتين تحضيريتين في مدينة بالي وجاكارتا خلال هذا الاسبوع.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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