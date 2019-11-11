منتخب ايران الاولمبي يقيم معسكرا تحضيريا في اندونيسيا توجه منتخب ايران الاولمبي لكرة القدم الى أندونيسيا يوم الاثنين، لاقامة معسكر تحضيري في اطار استعداداته للمشاركة بدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020.