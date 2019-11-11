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رقم الخبر: 267947 تاريخ النشر: تشرين الثاني 11, 2019 الوقت: 15:10 الاقسام: رياضة  
الايرانية ثريا آقائي تتقلد الفضية بكرة الريشة
في البطولة الدولية التي جرت في باكستان ..

الايرانية ثريا آقائي تتقلد الفضية بكرة الريشة

حصدت الايرانية ثريا آقائي الميدالية الفضية بكرة الريشة في البطولة الدولية التي جرت مؤخراً في باكستان.

حيث خسرت في اللقاء النهائي أمام نظيرتها من باكستان بنتيجة 2 – 1، وحصلت على المركز الثاني في البطولة.

هذا وكانت قد تغلبت آقائي على منافسات من كل من المالديف وباكستان، لتتأهل الى المباراة النهائية.

هذا وسيشارك المنتخب الايراني بكرة الريشة في المسابقات الدولية التي ستجرى في مدينة سائونده بالكاميرون للفترة من 13 تشرين الاول ولغاية 18 منه.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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