وهي المرة الاولى التي تستضيف ايران بطولة العالم للشباب على اراضيها ويعتبر منتخب ايران للكبادي وفي جميع فئات الرجال والسيدات من الفرق الاولى عالميا وله انجازات كبيرة بهذا الشأن وحصل على عدة بطولات ومنها فوز منتخب الكبادي الإيراني في قسمي السيدات والرجال بذهبية الدورة الثامنة عشرة من الألعاب الآسيوية في اندونيسيا (آسياد 2018).

وتستضيف جزيرة كيش الايرانية منافسات بطولة العالم للكبادي فئة الشباب 2019 بمشاركة 13 منتخب دولي وذلك خلال الفترة من 11-16 تشرين الثاني / نوفمبر الحالي وسيتنافس المنتخب الايراني في المجموعة الاولى مع كل من ماليزيا وتايلند وتركمنستان.

المجموعة الثانية: باكستان والدنمارك وجمهورية اذربايجان.

المجموعة الثالثة: هونغ كونغ وبنغلادش وافغانستان.

المجموعة الرابعة: سريلانكا والعراق وغينيا.