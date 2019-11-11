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رقم الخبر: 267945 تاريخ النشر: تشرين الثاني 11, 2019 الوقت: 15:01 الاقسام: رياضة  
انتصار قاتل لوينجز أمام جولدن نايتس في دوري هوكي الجليد

انتصار قاتل لوينجز أمام جولدن نايتس في دوري هوكي الجليد

أحرز ديترويت رد وينجز هدفا قرب النهاية ليفوز 3-2 على فيجاس جولدن نايتس، في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية الأحد.

وسجل أنطوني مانتا هدف الانتصار قبل 31 ثانية على النهاية، ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في المسابقة خلال الموسم الجاري.

وتأخر رد وينجز 1-2، لكن أدرك التعادل قبل حوالي 9 دقائق من النهاية بفضل هدف من ماديسون باوي.

وساهم الحارس جوناتان برنييه في فوز ديترويت، بعدما أنقذ 17 محاولة ليحقق الفريق فوزين متتاليين لأول مرة منذ الانتصار في أول مباراتين هذا العام، واستمرت معاناة جولدن نايتس وخسر 5 مرات في آخر ست مباريات.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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