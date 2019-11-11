أحرز يانيس أنتيتوكومبو 35 نقطة، ليقود ميلووكي باكس للفوز 121-119 على أوكلاهوما سيتي ثاندر بعد لقاء مثير في دوري السلة الأمريكي للمحترفين الأحد.

واستحوذ أنتيتوكومبو أيضا على 16 كرة مرتدة، كما أحرز بروك لوبيز رمية ثلاثية حاسمة قبل 25.4 ثانية من النهاية.

وقدم إيريك بليدسو أفضل مستوياته مع باكس هذا الموسم وسجل 25 نقطة لينجح للمباراة الرابعة على التوالي في تسجيل 20 نقطة على الأقل، بعدما اكتفى بتسجيل 18 نقطة أو أقل في كل مباراة من أول 6 جولات.

وتصدر دينيش شرودر قائمة مسجلي النقاط في ثاندر برصيد 25 نقطة، كما أضاف زميله شاي جيلجيوس ألكسندر 22 نقطة، لكن في النهاية توقفت سلسلة من 4 انتصارات متتالية للفريق على أرضه في المسابقة.

هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى كالاتي:

ناجتس 100 – ميتيسوتا 98

كافاليرز 108 – نيويورك نيكس 87

رابتورز 113 – لوس انجلوس 104