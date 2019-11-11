بـ 20 ذهبية .. روسيا تتربع على عرش بطولة العالم للسامبو 2019 أحرز المنتخب الروسي 20 ميدالية ذهبية في بطولة العالم للسامبو 2019، التي استضافتها مدينة تشيونغ جو الكورية الجنوبية بين 8 و10 نوفمبر الجاري.