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رقم الخبر: 267942 تاريخ النشر: تشرين الثاني 11, 2019 الوقت: 15:01 الاقسام: رياضة  
روسيا تتربع على عرش بطولة العالم للسامبو 2019
بـ 20 ذهبية ..

روسيا تتربع على عرش بطولة العالم للسامبو 2019

أحرز المنتخب الروسي 20 ميدالية ذهبية في بطولة العالم للسامبو 2019، التي استضافتها مدينة تشيونغ جو الكورية الجنوبية بين 8 و10 نوفمبر الجاري.

وتربعت روسيا على عرش بطولة العالم 2019 بتصدرها جدول الميداليات (20 ذهبية، وفضية واحدة و4 برونزيات)، وجاءت منغوليا في المركز الثاني (ذهبيتان وفضية واحدة و8 برونزيات)، فيما حلت أوكرانيا في المركز الثالث (ذهبيتان و4 برونزيات).

وستقام بطولة العالم القادمة للسامبو في العاصمة التركمانية عشق آباد في نوفمبر 2020.

 

 

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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