|رقم الخبر: 267942
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 11, 2019
|الوقت: 15:01
|الاقسام: رياضة
|
بـ 20 ذهبية ..
روسيا تتربع على عرش بطولة العالم للسامبو 2019
أحرز المنتخب الروسي 20 ميدالية ذهبية في بطولة العالم للسامبو 2019، التي استضافتها مدينة تشيونغ جو الكورية الجنوبية بين 8 و10 نوفمبر الجاري.
وتربعت روسيا على عرش بطولة العالم 2019 بتصدرها جدول الميداليات (20 ذهبية، وفضية واحدة و4 برونزيات)، وجاءت منغوليا في المركز الثاني (ذهبيتان وفضية واحدة و8 برونزيات)، فيما حلت أوكرانيا في المركز الثالث (ذهبيتان و4 برونزيات).
وستقام بطولة العالم القادمة للسامبو في العاصمة التركمانية عشق آباد في نوفمبر 2020.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر