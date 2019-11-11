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رقم الخبر: 267941 تاريخ النشر: تشرين الثاني 11, 2019 الوقت: 15:01 الاقسام: رياضة  
أتلتيكو مدريد يضيق الخناق على برشلونة وريال مدريد
في الدوري الاسباني بكرة القدم ..

أتلتيكو مدريد يضيق الخناق على برشلونة وريال مدريد

حقق أتلتيكو مدريد فوزا ثمينا على ضيفه إسبانيول 3-1، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وافتتح إسبانيول باب التسجيل في الدقيقة 38 عن طريق سيرغي داردر، قبل أن يقلب أتلتيكو الطاولة على ضيفه بتسجيل ثلاثة أهداف عن طريق كل من الأرجنتيني أنخيل كوريا وألفارو موراتا وخورخي كوكي في الدقائق 45+1 و58 و90+2 على الترتيب.

وبهذه النتيجة، حقق أتلتيكو فوزا ثمينا كان بحاجة ماسة له عقب 5 تعادلات في آخر ست مباريات للفريق في (الليغا)، وخسارة أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، وصعد للمركز الثالث برصيد 24 نقطة مقلصا الفارق مع المتصدر برشلونة والوصيف ريال مدريد إلى نقطة واحدة، فيما توقف رصيد إسبانيول عند 8 نقاط في المركز الـ19 قبل الأخير.

وفيما يلي نتائج المباريات الاخرى:

ريال مايوركا 3 – فياريال 1

اتلتيك بيلباو 2 – ليفانتي 1

خيتافي صفر – اوساسونا صفر

ريال بيتيس 1 – اشبيلية 1

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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