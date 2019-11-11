رفضت فنادق مدينة لكناو الهندية، استقبال مشجّع أفغاني بسبب طوله الفارع.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن الشاب الأفغاني ويدعى شير خان سافر لحضور مباراة كريكيت بين منتخب بلاده والهند.

ورفضت العديد من الفنادق استقبال شير خان بسبب طوله الذي يبلغ 2.48 متراً، ما دفعه للجوء إلى الشرطة الهندية.

وقامت عناصر الأمن بمرافقة الرجل في رحلة البحث عن فندق مناسب، وخلال توجهه إلى ملعب المباراة رافقه عدد من رجال الشرطة حرصا على تجنب أي مشاكل قد يواجهها.