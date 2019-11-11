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رقم الخبر: 267940 تاريخ النشر: تشرين الثاني 11, 2019 الوقت: 15:53 الاقسام: منوعات  
طوله منعه.. أبواب الفنادق موصدة في وجه مشجّع أفغاني!

طوله منعه.. أبواب الفنادق موصدة في وجه مشجّع أفغاني!

طول المشجّع الأفغاني البالغ 2.48 متراً يمنعه من إيجاد غرفة في الفنادق الهندية لحضور مباراة كريكيت.

رفضت فنادق مدينة لكناو الهندية، استقبال مشجّع أفغاني بسبب طوله الفارع.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن الشاب الأفغاني ويدعى شير خان سافر لحضور مباراة كريكيت بين منتخب بلاده والهند.

ورفضت العديد من الفنادق استقبال شير خان بسبب طوله الذي يبلغ 2.48 متراً، ما دفعه للجوء إلى الشرطة الهندية.

وقامت عناصر الأمن بمرافقة الرجل في رحلة البحث عن فندق مناسب، وخلال توجهه إلى ملعب المباراة رافقه عدد من رجال الشرطة حرصا على تجنب أي مشاكل قد يواجهها.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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