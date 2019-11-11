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رقم الخبر: 267938 تاريخ النشر: تشرين الثاني 11, 2019 الوقت: 14:45 الاقسام: محليات  
وزير خارجية سلوفاكيا: يجب الحفاظ على الاتفاق النووي

وزير خارجية سلوفاكيا: يجب الحفاظ على الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية السلوفاكي اليوم الاثنين، عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (العاصمة البلجيكية)، إن الاتفاق النووي، مهم جدا ويجب الحفاظ عليه.
في مقابلة مع الصحفيين، أضاف ميروسلاف لاجكاك: أعتقد في هذا الوقت أننا بحاجة إلى التحدث عن كيفية الحفاظ على الاتفاق النووي.
ويعقد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم بمشاركة ممثلي الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن القضايا الدولية المهمة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، أفغانستان والوضع الأمني الإقليمي في الخليج الفارسي وإيران.
وفي هذا الصدد، صرحت فيديريكا موغريني، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بأن الخطوات الجديدة لإيران تجاه تخفيض الالتزامات ستتم مناقشتها في اجتماع اليوم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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