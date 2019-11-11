قال وزير الخارجية السلوفاكي اليوم الاثنين، عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (العاصمة البلجيكية)، إن الاتفاق النووي، مهم جدا ويجب الحفاظ عليه.

في مقابلة مع الصحفيين، أضاف ميروسلاف لاجكاك: أعتقد في هذا الوقت أننا بحاجة إلى التحدث عن كيفية الحفاظ على الاتفاق النووي.

ويعقد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم بمشاركة ممثلي الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن القضايا الدولية المهمة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، أفغانستان والوضع الأمني الإقليمي في الخليج الفارسي وإيران.

وفي هذا الصدد، صرحت فيديريكا موغريني، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بأن الخطوات الجديدة لإيران تجاه تخفيض الالتزامات ستتم مناقشتها في اجتماع اليوم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.