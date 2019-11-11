انتزع يوفنتوس فوزا صعبا على ضيفه ميلان، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي، وأحرز الأرجنتيني باولو ديبالا هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 77.

وعاد البيانكونيري بهذا الفوز إلى صدارة الدوري الإيطالي، برصيد 32 نقطة، فيما تجمد رصيد ميلان عند 13 نقطة، بالمركز الرابع عشر.

هذا وجرت مباريات اخرى في نفس الاطار كانت نتائجها كالتالي:

كالياري 5 – فيورنتينا 2

لاتسيو 4 – ليتشس 2

اودينزي صفر – سبال صفر

سامبدوريا صفر – اتلانتا صفر

بارما 2 – روما صفر