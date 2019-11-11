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رقم الخبر: 267937 تاريخ النشر: تشرين الثاني 11, 2019 الوقت: 14:39 الاقسام: رياضة  
ديبالا يقود يوفنتوس لكسر صمود ميلان في الدوري الايطالي

ديبالا يقود يوفنتوس لكسر صمود ميلان في الدوري الايطالي

انتزع يوفنتوس فوزا صعبا على ضيفه ميلان، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي، وأحرز الأرجنتيني باولو ديبالا هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 77.

وعاد البيانكونيري بهذا الفوز إلى صدارة الدوري الإيطالي، برصيد 32 نقطة، فيما تجمد رصيد ميلان عند 13 نقطة، بالمركز الرابع عشر.

هذا وجرت مباريات اخرى في نفس الاطار كانت نتائجها كالتالي:

كالياري 5 – فيورنتينا 2

لاتسيو 4 – ليتشس 2

اودينزي صفر – سبال صفر

سامبدوريا صفر – اتلانتا صفر

بارما 2 – روما صفر

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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