تغلب مارسيليا على النقص العددي في صفوفه وحافظ على انتصاره الثمين 2-1 على ليون يوم الأحد في ختام مباريات المرحلة 13 من الدوري الفرنسي.

وعمق مونبلييه جراح ضيفه تولوز وألحق به الهزيمة الثالثة على التوالي في (ليج 1) بالتغلب عليه 3-0 بنفس المرحلة، التي شهدت أيضا فوز رين على أميان 3-1، وسانت إتيان على مضيفه نانت 3-2.

وشهد ستاد (فيلودروم) إثارة بالغة منذ الدقيقة الأولى، وتوقفت المباراة أكثر من مرة بسبب تصرفات الجماهير في المدرجات، والاحتكاكات بين لاعبي مارسيليا وليون داخل الملعب.

وحسم مارسيليا المباراة لصالحه بهدفين سجلهما ديمتري باييه في الدقيقتين 18 من ضربة جزاء، و39 مقابل هدف سجله موسى ديمبلي في الدقيقة 59.

ورغم طرد ألفارو جونزاليس في الدقيقة 64، حافظ مارسيليا على انتصاره ليرفع رصيده إلى 22 نقطة ويستعيد المركز الثاني في جدول المسابقة بفارق 8 نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر، وبفارق نقطة واحدة أمام آنجيه، في حين تجمد رصيد ليون عند 16 نقطة في المركز 14.