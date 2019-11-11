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رقم الخبر: 267935 تاريخ النشر: تشرين الثاني 11, 2019 الوقت: 14:40 الاقسام: رياضة  
ليفربول يضرب السيتي بثلاثية ويغرد بعيداً في الصدارة
في الدوري الانجليزي الممتاز ..

ليفربول يضرب السيتي بثلاثية ويغرد بعيداً في الصدارة

حقق فريق ليفربول فوزا ثمينا على ضيفه مانشستر سيتي 3-1 الأحد في الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الإنکليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف ليفربول كلّ من البرازيلي فابينيو والمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه (6 و13 و51) بينما تكفل البرتغالي برناندو سيلفا بهدف مانشستر سيتي الوحيد (78).

وكرس ليفربول المتصدر عقدته أمام حامل اللقب إذ لم يفز مان سيتي في آخر 17 مباراة لعبها في ضيافة ليفربول في الدوري الممتاز، وهي أسوأ سلسلة له أمام فريق في تاريخ المنافسة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي الذي استقر في المركز الرابع و8 نقاط عن ليستر سيتي الوصيف حالياً وتشيلسي الثالث.

مانشستر يونايتد 3 – برايتون 1

وولفرهامبتون 2 – استون فيلا 1

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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