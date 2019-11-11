تأهل منتخب شباب ايران الى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 19 عاما في اوزبكستان 2020 بعد فوزه على نظيره الاماراتي.

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الاحد على ستاد (قوامين) التابع لنادي (باس) في طهران ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة للبطولة الآسيوية، تمكن منتخب شباب ايران من الفوز على نظره الاماراتي بهدفين دون رد.

ودانت السيطرة بصورة شبه مطلقة لشباب ايران الذي ترجم سيطرته بهدفين جاء اولهما في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع للشوط الاول بواسطة (آريا برزكر) وثانيهما في الدقيقة 80 من المباراة بتوقيع (مهدي هاشم نجاد).

وشهدت المجموعة نفسها، تعادل قرغيزيا مع النيبال سلبياً على ذات الملعب، لتتصدر إيران ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من 3 مباريات، مقابل 4 نقاط لقرغيزيا، و3 للإمارات، ونقطة للنيبال.

وحصلت إيران على بطاقة التأهل عن المجموعة إلى النهائيات، في حين ينتظر منتخب قرغيزيا تحديد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة، قد شهدت يوم الأربعاء الماضي، فوز الإمارات على النيبال 4-0، وإيران على قرغيزيا 3-0، في حين شهدت الجولة الثانية الجمعة، فوز إيران على النيبال 4-0، وقرغيزيا على الإمارات

2-0.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.

وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل المباشر للبطولة، فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات المقرر عقدها خلال الفترة من 14 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2020 في اوزبكستان.