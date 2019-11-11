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رقم الخبر: 267933 تاريخ النشر: تشرين الثاني 11, 2019 الوقت: 14:45 الاقسام: رياضة  
الإيراني آزمون يقود زينيت للفوز في الدوري الروسي

الإيراني آزمون يقود زينيت للفوز في الدوري الروسي

تغلب زينيت سان بطرسبورغ على مضيفه (أرسنال تولا) بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الأحد ضمن الجولة الـ16 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين زينيت بالفضل بالفوز لنجمه الإيراني سردار أزمون الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، عزز زينيت صدارته للدوري بـ36 نقطة، فيما توقف رصيد أرسنال عند 19 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وفي مباراة ثانية يوم الاحد تعادل أورنبورغ مع ضيفه أوفا من دون أهداف.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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