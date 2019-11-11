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رقم الخبر: 267932 تاريخ النشر: تشرين الثاني 11, 2019 الوقت: 14:09 الاقسام: اقتصاد  
زنغنة: زيادة مخزون إيران من النفط بمقدار 22 مليار برميل بعد اكتشاف حقل "نام اوران"

زنغنة: زيادة مخزون إيران من النفط بمقدار 22 مليار برميل بعد اكتشاف حقل "نام اوران"

قال وزير النفط الإيراني، في إشارة إلى اكتشاف حقل نفطي جديد في محافظة خوزستان الذي يقع في جنوب غرب ايران، إن الخزان يحتوي على 53 مليار برميل من النفط ، وقد تم تحديد 31 مليار برميل منه سابقا في خزانات أخرى، والآن تم اضافة 22 مليار برميل من النفط في موقع أخر الى احتياطي إيران.

وأعلن بيجن زنكنة اليوم الاثنين، عن تفاصيل اكتشاف خزان النفط الجديد في خوزستان، مؤكدا: إنه أحد أكبر احتياطيات النفط المكتشفة في إيران.
وتابع: في الماضي، تم تحديد حقول منصوري وسبهر وجفير واب تيمور وسوسنغرد في هذه المنطقة وفي أدنى هذه الحقول تم تحديد حقل إيلام.
واشار الى أن الحقل هو ثاني اكبر احتياطي بعد طبقة "آسماري" في كجساران (جنوب غرب) التي تحتوي على 54 مليار  برميل، مبينا بان مساحة الحقل 2400 متر مربع وبعمق نحو 3100 كم عن الطبقة النفطية التي تبلغ سماكتها 80 مترا، ومن المحتمل تمدده لمناطق الجنوب غربية والجنوب شرقية.
وأضاف: أن العمليات الاستكشافية للحقل بدأت منذ عام 2016 بحفر ثلاثة آبار حيث تم اكتشاف 31 مليار برميل من النفط،  والآن تم تسجيل 22 مليار برميل في الموقع الجديد.
أشار زنكنة الى أن وباحتساب واحد بالمئة عامل استخلاص لـ 53 مليار برميل نفط، سيتم تعزيز ثروات البلاد، بـ 530 مليون برميل بسعر فعلي 32 مليار دولار.

 
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